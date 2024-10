Donnapop.it - Avete notato la tensione che c’è stata a Che tempo che fa? La frase di Al Pacino a Fabio Fazio non è passata inosservata

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A Cheche fa è stato ospitato Al, con grande emozione di. Ma perché l’intervista al noto divo èmolto criticata? In occasione dell’uscita della biografia di Al, dal titolo Sonny Boy, in tutte le librerie dallo scorso 15 ottobre, l’attore hollywoodiano ha deciso di intervenire nel programma diin collegamento da Los Angeles. Durante la trasmissione, l’ospite ha ripercorso la sua carriera e la sua infanzia. Oggi Alha 84 anni, eppure, per tutti, è sempre una leggenda. A confermare la reverenza nei suoi confronti è stato proprio, che non ha saputo nascondere l’emozione di trovarsi di fronte, seppur separati da un dispositivo elettronico, una pietra miliare del cinema come lui.