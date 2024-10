Atalanta, torna l’allarme difesa: Kolasinac e Hien a rischio col Celtic in Champions (Di lunedì 21 ottobre 2024) CALCIO. I due centrali nerazzurri sono alle prese con l’influenza e sono in dubbio per la gara di mercoledì 23 ottobre alle 18.45 al Gewiss Stadium contro gli scozzesi. Gasp va verso il 3-4-1-2, possibile il rilancio dal 1’ di Samardzic. Ecodibergamo.it - Atalanta, torna l’allarme difesa: Kolasinac e Hien a rischio col Celtic in Champions Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CALCIO. I due centrali nerazzurri sono alle prese con l’influenza e sono in dubbio per la gara di mercoledì 23 ottobre alle 18.45 al Gewiss Stadium contro gli scozzesi. Gasp va verso il 3-4-1-2, possibile il rilancio dal 1’ di Samardzic.

