Assemblea Assolombarda, Tronchetti Provera (Pirelli): “Lombardia competitiva anche in momento difficile” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La Lombardia è una Regione fra le più dinamiche d’Europa e in un momento difficile continua diciamo a essere competitiva”. Così Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli, in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”. Sbircialanotizia.it - Assemblea Assolombarda, Tronchetti Provera (Pirelli): “Lombardia competitiva anche in momento difficile” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Laè una Regione fra le più dinamiche d’Europa e in uncontinua diciamo a essere”. Così Marco, amministratore delegato, in occasione dell’2024 diintitolata “L’Impresa che è in noi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assemblea Assolombarda, Tronchetti Provera (Pirelli): “Lombardia competitiva anche in momento difficile” - “La Lombardia è una Regione fra le più dinamiche d’Europa e in un momento difficile continua diciamo a essere competitiva”. Così Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli, in occasione ... (adnkronos.com)

Assemblea Assolombarda, Picardi: “Da combinazione di innovazione e manifattura grande crescita del territorio” - “La Lombardia e il tessuto imprenditoriale lombardo si dimostrano ancora una volta locomotiva dell’Italia a livello imprenditoriale, a ... (stream24.ilsole24ore.com)

Pirelli, Tronchetti: "Nostre tecnologie si stanno affermando in tutto il mondo. Confermiamo nostri obiettivi" - "Pirelli continua, in un mercato difficile, ad andare bene. Le nostre tecnologie si stanno affermando in tutto il mondo. (teleborsa.it)