Alien: Romulus conquista il pubblico, tra citazioni cult e una nuova avventura spaziale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alien: Romulus è finito al primo posto su iTunes ed è attualmente disponibile su tutte le principali piattaforme VOD, attirando l'attenzione di appassionati e critici. Le aspettative per questo nuovo capitolo del celebre franchise erano alte, specialmente dopo le critiche ricevute da Prometheus e Alien: Covenant , opere dirette da Ridley Scott. Seppur queste ultime abbiano i loro sostenitori, molti fan hanno da tempo auspicato una riscoperta del valore originale della saga, desiderosi di un rinnovamento che potesse rivitalizzarla. Il regista uruguaiano Fede Álvarez, noto per il suo remake audace di Evil Dead , si è proposto come l'ideale interprete di questo nuovo corso, portando una ventata di freschezza e creatività.

Alien : Romulus - la recensione dell’ultimo capitolo della saga - Conclusioni finali Fede Álvarez non si prende eccessivi rischi ma introduce un paio di spunti interessanti in un’operazione che guarda esplicitamente alla mitologia della saga, in particolare ai primi due iconici capitoli: non è un caso che la storia, stand-alone, sia collocata proprio a cavallo tra Alien (1979) e Aliens – Scontro finale (1986). (Superguidatv.it)

Alien : Romulus – Un ritorno al passato in edizione limitata su VHS - Oltre alla VHS, il film sarà disponibile anche in formato 4K UHD, Blu-ray e DVD, con contenuti bonus esclusivi. Per la celebrazione del 45° Anniversario del Franchise, un grande tributo al passato con un’edizione speciale! Alien: Romulus, il più recente capitolo della celebre saga di Alien, sarà rilasciato in edizione limitata su VHS il 3 dicembre 2024. (Nerdpool.it)

Alien : Romulus arriverà anche in videocassetta - tutti i dettagli - Presenterà il film, come si conviene, in formato 4:3 (si spera con un pan-and-scan ben fatto). La "cassetta VHS perfettamente funzionante" è stata pensata per celebrare i 45 anni dall'arrivo del franchise di Alien nelle sale cinematografiche, ha scritto la 20th Century Studios in un comunicato. Un'interessante scelta di marketing per un film che fa del ritorno all'analogico uno dei suoi punti di ... (Movieplayer.it)