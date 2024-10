Thesocialpost.it - Albania, l’ex Presidente Ilir Meta arrestato per corruzione

(Di lunedì 21 ottobre 2024)albaneseè statocon l’accusa di. La notizia, riportata dai media di Tirana, ha suscitato grande scalpore nel Paese., attuale leader del partito della Libertà e deputato al Parlamento da 15 anni, è una figura politica di primo piano. Il suo arresto arriva in un momento in cui l’è sotto i riflettori internazionali per il discusso accordo sui migranti con l’Italia. L’indagine della Struttura speciale antiSecondo le indiscrezioni diffuse dai giornali albanesi, l’arresto diè avvenuto su ordine della Struttura speciale anti, che da tempo indaga sul patrimonio del. Le accuse mosse contro di lui riguardano, riciclaggio di denaro e mancata dichiarazione dei beni.