Al Demodè Club arrivano gli Zero Assoluto con il loro Club tour (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, farà tappa il Club tour 2024 degli Zero Assoluto, duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi.Il concerto, pensato in un’atmosfera intima e riservata come quella dei locali notturni Baritoday.it - Al Demodè Club arrivano gli Zero Assoluto con il loro Club tour Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, al Demodédi Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, farà tappa il2024 degli, duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi.Il concerto, pensato in un’atmosfera intima e riservata come quella dei locali notturni

Il Mondiale per club è già un flop. Non lo vuole nessuna tv : bandi scaduti - offerte zero - Il torneo a 32 squadre in programma nell’estate del 2025 negli Stati Uniti per ora è senza tv. La scorsa settimana, il presidente Gianni Infantino ha convocato una riunione d’urgenza con i dirigenti di 50 importanti broadcaster, per convincerli a puntare sul nuovo progetto della Federcalcio mondiale”. (Ilnapolista.it)

Club Tour 2024 - gli Zero Assoluto in concerto all'Hiroshima mon amour - Gli Zero Assoluto, il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, dopo il successo del concerto evento al Palazzo dello sport di Roma, torneranno ad ottobre 2024 dal vivo con. Giovedì 10 ottobre 2024 gli Zero Assoluto si esibiranno in concerto all'Hiroshima Mon Amour di Torino. (Torinotoday.it)

Zero Assoluto - dopo il tour nei club i concerti evento al Forum d’Assago e Londra - Siamo in un momento storico in cui le persone han voglia di andare ai concerti per cantare canzoni indimenticabili e, con questa grande festa, gli Zero Assoluto daranno vita ad uno spettacolo sviluppato come un racconto musicale attraverso i brani che hanno segnato le tappe della loro carriera, riportando sicuramente alla luce ricordi ed emozioni in chi verrà ad assistere al concerto. (Spettacolo.eu)