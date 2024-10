Gaeta.it - Aggressione ai soccorritori a Palermo: colpito un operatore del 118 durante un intervento

Undel 118 è stato vittima di un'questa mattina a. Mentre si recava sul luogo di un incidente stradale che ha coinvolto una coppia, il soccorritore è statoinaspettatamente. Questo fatto porta alla luce il tema delle violenze contro il personale sanitario, un fenomeno che continua a destare preoccupazione nelle comunità. L'in via Leonardo da Vinci L'episodio si è verificato alle prime ore del mattino in via Leonardo da Vinci, uno dei quartieri più noti di. I soccorsi erano stati allertati per un incidente stradale, in cui, fortunatamente, i feriti non versavano in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, quando i sanitari sono arrivati sul posto, un uomo ha iniziato a manifestare un comportamento aggressivo nei confronti del soccorritore, culminando in un attacco diretto.