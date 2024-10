Gaeta.it - Aggiornamenti sull’omicidio di un pensionato a Garzeno: interrogato un minorenne

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Le indaginidi Candido Montini, ildi 76 anni trovato assassinato nel Comune di, proseguono con intensità. A quasi un mese dall'evento, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Como hanno effettuato un'importante svolta, interrogando un giovane sospettato che potrebbe essere collegato all'episodio. L'incidente, avvenuto il 24 settembre nella frazione di Catasco, ha scosso la comunità locale, e le autorità sono impegnate a chiarire i dettagli di una vicenda che continua a suscitare molte domande. Dettaglidi Candido Montini L'omicidio di Candido Montini è avvenuto in una tranquilla località della provincia di Como, in una zona nota per la sua serenità. La vittima, descritta come unbenvoluto dalla comunità, è stata trovata senza vita nella sua abitazione.