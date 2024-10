Aeroporti, Torrisi “Su Catania investimenti fino al 2030 di mezzo mld” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Catania (ITALPRESS) – “Catania non batterà il record dei 10 milioni passeggeri passando a 11 milioni, ma superando i 12 milioni. Da qui la necessità assoluta di accelerare sullo sviluppo infrastrutturale per far sì non solo che i passeggeri possano aumentare, ma abbiano un’esperienza di viaggio più comoda e migliore”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, partecipando all’appuntamento organizzato da Confindustria Catania sulle prospettive di sviluppo del masterplan. “Su Catania ci saranno investimenti sul masterplan fino al 2030 di mezzo miliardo, che uniti agli investimenti di governativi di Fce, porterà investimenti per un miliardo di euro su tutto il comprensorio. Si tratta della più grande stazione appaltante del Sud Italia per i prossimi anni”, ha aggiunto Torrisi. (ITALPRESS). xo5/col3/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Aeroporti, Torrisi “Su Catania investimenti fino al 2030 di mezzo mld” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(ITALPRESS) – “non batterà il record dei 10 milioni passeggeri passando a 11 milioni, ma superando i 12 milioni. Da qui la necessità assoluta di accelerare sullo sviluppo infrastrutturale per far sì non solo che i passeggeri possano aumentare, ma abbiano un’esperienza di viaggio più comoda e migliore”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Sac, Nico, partecipando all’appuntamento organizzato da Confindustriasulle prospettive di sviluppo del masterplan. “Suci sarannosul masterplanaldimiliardo, che uniti aglidi governativi di Fce, porteràper un miliardo di euro su tutto il comprensorio. Si tratta della più grande stazione appaltante del Sud Italia per i prossimi anni”, ha aggiunto. (ITALPRESS). xo5/col3/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

