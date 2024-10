Game-experience.it - Windblown, provato in anteprima: l’evoluzione di Dead Cell

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Vi è un detto che recita “Paganini non si ripete”, volto ad indicare come replicare un successo, una seconda volta, non è cosa assai facile (se non impossibile). Motion Twin, dopo essersi distinta per la bella prova sul campo dis, tenta di lasciare il segno nel genere dei roguelike per una seconda volta, partorendo. Se la volessimo affrontare sul tema della filosofia, saremmo quasi tentati a definirlo come uns 2. Quando, poi, si entra in contatto “a tu per tu” con il gameplay, ogni forma di argomentazione filosofica si fa a far benedire. Uno stile molto presente e originale accompagna le avventure del Leaper, una creatura immortale che sembra trarre la sua linfa vitale dagli elementi. Non sappiamo bene – allo stato dei fatti – cosa sia accaduto al suo mondo, che appare sconvolto da un cataclisma che si manifesta sotto forma di mega-tornado.