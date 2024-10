Violenza su 12enne, indagati tre minori (Di domenica 20 ottobre 2024) 13.52 La Procura per i minori di Lecce indaga su una presunta Violenza sessuale di gruppo ai danni di una 12enne da parte di tre minorenni. La ragazzina sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo appartato,in provincia di Lecce, e lì violentata. Le aveva dato appuntamento un 16enne che lei conosceva. Ma quando è arrivata, c'erano anche due amici di lui,poco più piccoli. Questi avrebbero violentato la 12enne mentre il 16enne stava a guardare.Lui le avrebbe anche chiesto del denaro.La vittima sarà presto ascoltata. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 13.52 La Procura per idi Lecce indaga su una presuntasessuale di gruppo ai danni di unada parte di tre minorenni. La ragazzina sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo appartato,in provincia di Lecce, e lì violentata. Le aveva dato appuntamento un 16enne che lei conosceva. Ma quando è arrivata, c'erano anche due amici di lui,poco più piccoli. Questi avrebbero violentato lamentre il 16enne stava a guardare.Lui le avrebbe anche chiesto del denaro.La vittima sarà presto ascoltata.

