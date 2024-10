Violenza sessuale a Milano, la denuncia di una 20enne: «Abusata in auto dopo la serata in discoteca» (Di domenica 20 ottobre 2024) Violentata in auto da un ragazzo che avrebbe dovuto accompagnarla a casa dopo la serata in una discoteca in zona corso Como. È quanto denunciato da una ventenne, di origine colombiane, ma residente a Milano. La giovane è stata notata in stato di shock in via Tocqueville angolo via D’Azeglio. «Sono stata stuprata», ha detto a una passante, che ha chiamato il 112. Sulla Violenza avvenuta, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, indaga la Questura milanese, coordinata dalla pm di turno Giovanna Cavalleri. Ai poliziotti, prima di essere accompagnata con traumi diffusi alla clinica Mangiagalli per i controlli del caso, la ventenne ha detto di essere entrata alla discoteca “Tocqueville 13” insieme a un amico, un coetaneo originario del Mali, regolare ed incensurato, che da tempo vive a Milano come la giovane. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 20 ottobre 2024) Violentata inda un ragazzo che avrebbe dovuto accompagnarla a casalain unain zona corso Como. È quantoto da una ventenne, di origine colombiane, ma residente a. La giovane è stata notata in stato di shock in via Tocqueville angolo via D’Azeglio. «Sono stata stuprata», ha detto a una passante, che ha chiamato il 112. Sullaavvenuta, tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, indaga la Questura milanese, coordinata dalla pm di turno Giovanna Cavalleri. Ai poliziotti, prima di essere accompagnata con traumi diffusi alla clinica Mangiagalli per i controlli del caso, la ventenne ha detto di essere entrata alla“Tocqueville 13” insieme a un amico, un coetaneo originario del Mali, regolare ed incensurato, che da tempo vive acome la giovane.

