Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024: Manuel in crisi (Di domenica 20 ottobre 2024) Il piccolo Manuel sarà sempre più in crisi nel corso della prossima settimana di programmazione della soap opera napoletana. Le anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 25 ottobre 2024 svelano che Rosa sarà sempre più in apprensione per l'atteggiamento scontroso e disubbidiente del figlioletto, mentre Viola sarà preoccupata per il destino di Damiano, impegnato in una rischiosa operazione di polizia volta a catturare il boss Angelo Torrente, ancora latitante. Mariella, invece, dopo un confronto con Silvia, avrà la certezza del fatto che Lello Troncone, con cui Bice sta uscendo, sia una persona poco affidabile in quanto, in passato, ha cercato addirittura di truffare Otello.

Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2024 : Michele deluso da Guido. Che brutta situazione! - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Guido tradirà la fiducia di Michele comportandosi da egoista con lui. Intanto Viola sarà molto in ansia per Damiano, molto vicino a stanare Torrente. (Comingsoon.it)

Un Posto al Sole - anticipazioni choc : grande sorpresa per Roberto e Marina - Devono prepararsi telespettatori da questo momento in poi, nulla sarà più come prima. L'articolo Un Posto al Sole, anticipazioni choc: grande sorpresa per Roberto e Marina sembra essere il primo su VelvetMag. Alberto deciderà di andare lontano da Napoli per ricominciare la sua vita. Il suo personaggio è molto controverso e, nel corso delle prossime puntate sarà al centro della trattazione. (Velvetmag.it)

Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline : L’Oscuro Presagio di Viola! - E la Martinelli, in assenza della sua guida spirituale, potrebbe diventare nuovamente “cattiva” o comunque “smarrirsi”. Oltre a questo, la Graziani comincerà a lavorare al nuovo progetto propostole dall’ambiguo primario Daniele Fusco. Nelle prossime puntate, il dottore continuerà a muovere “sottili” avance alla giovane, destabilizzandola come non mai! Molti fans sono convinti che, prima o poi, ... (Uominiedonnenews.it)