Troupe di ‘Fuori dal coro’ aggredita alla stazione di Pisa

Troupe di ‘Fuori al coro’ aggredita alla stazione di Pisa - Lancio di bottiglie e minacce di morte alla giornalista e agli operatori Aggressione oggi a Pisa a una troupe di 'Fuori dal coro', la trasmissione di Rete 4, condotta da Mario Giordano. Mentre la troupe stava girando nei pressi della stazione, alcuni extracomunitari hanno lanciato bottiglie e altri oggetti alla giornalista Chiara Giannini e agli […]. (Sbircialanotizia.it)

