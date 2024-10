Trionfo in Perù, i notai palermitani decisivi nel successo della Nazionale al campionato sudamericano (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Ita84, la Nazionale italiana dei notai, ha vinto il campionato sudamericano giocatosi a Lima: gli azzurri allenati da Simone Chiantini hanno battuto 1-0 in finale l'Argentina. Decisivo l'apporto di tre giocatori palermitani in squadra: Simone Marandano, Roberto Indovina ed Elio Di Vitale Palermotoday.it - Trionfo in Perù, i notai palermitani decisivi nel successo della Nazionale al campionato sudamericano Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Ita84, laitaliana dei, ha vinto ilgiocatosi a Lima: gli azzurri allenati da Simone Chiantini hanno battuto 1-0 in finale l'Argentina. Decisivo l'apporto di tre giocatoriin squadra: Simone Marandano, Roberto Indovina ed Elio Di Vitale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Controlli serrati nel cuore della movida palermitana, sanzioni e denunce - In attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche nel corso di qu ... (mondopalermo.it)

La “favola calcistica” dei Manetti Bros alla Festa del Cinema: nel cast anche la palermitana Giulia Maenza - Se molti scelgono di lasciare il Sud, i Manetti bros. ci ritornano. E lo fanno con ‘U.S. Palmese’, presentato in questi giorni alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Una storia sui sogn ... (mondopalermo.it)

Figuccia (Lega): "Stanziati 6 milioni dal Pnrr per le mense scolastiche del Palermitano" - "Un sentito ringraziamento va al Commissario regionale della Lega Sicilia - Salvini Premier, Nino Germanà, per il grande lavoro quotidiano portato avanti a favore dei siciliani. Grazie al suo impegno ... (palermotoday.it)