Trionfano i kenioti alla prima edizione della Wizz Air Rome Half Marathon un percorso di 210975 Km tra le bellezze della Capitale

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dal Circo Massimo al Colosseo, in undi 21,0975 Km. Si è corsa il 20 ottobre lamezza maratona di Roma, organizzata da RomaOstia e RCS Sports & Events. Undi 21,0975 Km tra le, a cui hanno partecipato 17.345 runner. Un trionfo di colori, con tantissime donne (42%) e tantissimi stranieri (66%) per la Wizz Air. Leggi anche › Correre: come personalizzare l’allenamento e monitorare i propri parametri Mezza maratona di Roma: vince Emmanuel Wafula Il primo a tagliare il traguardo in via degli Annibaldi è stato il keniota Emmanuel Wafula, in 59? 58?. «Sono troppo contento di avere centrato il mio personale proprio a Roma in questa gara. Avevo corso la RomaOstia, ma oggi sono andato molto più forte».