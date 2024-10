Tirano, schiacciato da un albero: gravissimo un 54enne (Di domenica 20 ottobre 2024) Tirano (Sondrio), 20 ottobre 2024 – gravissimo incidente a Tirano, in Valtellina: un uomo di 54 anni è rimasto ferito oggi, verso le 9, mentre stava tagliando degli alberi in un terreno di sua proprietà lungo la strada che porta a Trivigno, frazione della cittadina al confine con la Svizzera. Una delle grosse piante lo ha investito e l’uomo è rimasto schiacciato sotto il suo peso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tirano che, insieme ai volontari, hanno liberato il 54enne e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, sul posto con un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base aerea di Caiolo ( Sondrio). Il ferito è stato trasportato d'urgenza con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia. La prognosi è rigorosamente riservata. Ilgiorno.it - Tirano, schiacciato da un albero: gravissimo un 54enne Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(Sondrio), 20 ottobre 2024 –incidente a, in Valtellina: un uomo di 54 anni è rimasto ferito oggi, verso le 9, mentre stava tagliando degli alberi in un terreno di sua proprietà lungo la strada che porta a Trivigno, frazione della cittadina al confine con la Svizzera. Una delle grosse piante lo ha investito e l’uomo è rimastosotto il suo peso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento diche, insieme ai volontari, hanno liberato ile lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, sul posto con un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base aerea di Caiolo ( Sondrio). Il ferito è stato trasportato d'urgenza con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia. La prognosi è rigorosamente riservata.

