SOCIAL – Milan, Strahinja Pavlovic carica i tifosi dopo la vittoria contro l'Udinese. Il post

Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha caricato i tifosi rossoneri sul proprio profilo Instagram dopo il successo ottenuto contro l'Udinese.

Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale contro l'Udinese. Una partita molto più difficile rispetto a quanto previsto sulla carta. dopo essere passata in vantaggio al tredicesimo, la formazione allenata da Paulo Fonseca è rimasta in dieci a causa del cartellino rosso – alquanto discutibile – dato a Tijjani Reijnders poco prima dello scoccare la mezz'ora di gioco. Tuttavia, i rossoneri sono riusciti a portare a casa i tre punti nonostante l'inferiorità numerica grazie a una prestazione da squadra.

Tre falli e tre cartellini per il Milan contro l’Udinese : confermato il curioso trend in Serie A - Solo tre i falli commessi dal Milan nella partita contro l'Udinese. Un dato davvero irrisorio per i rossoneri che hanno collezionato altrettanti cartellini, due gialli e uno rosso.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Milano-Novara - A1 volley femminile in DIRETTA : attesa per il primo scontro diretto - Novara ha invece avuto un avvio difficile contro Chieri (2-3), prima di riprendersi alla grande nella sfida con Pinerolo (3-0), le Zanzare occupano la sesta posizione con 4 punti a referto, una sconfitta questo pomeriggio rischierebbe di relegare Bosio e compagne alle ultime posizioni della graduatoria. (Oasport.it)

Milan-Udinese - lo striscione intimidatorio contro Maignan : “Oggi solo un saluto - a Udine il giusto tributo” - Nel corso della partita tra Milan e Udinese, terminata con la vittoria dei rossoneri per 1-0, i tifosi ospiti si sono resi protagonisti di una serie di insulti rivolti a Mike Maignan, portiere rossonero che nel corso del secondo tempo ha difeso la porta proprio sotto il settore dedicato ai supporter dell’Udinese. (Sportface.it)