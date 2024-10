Iodonna.it - Secondo una terapeuta americana, è assurdo aspettare di trovare l'Amore per goderci le cose che desideriamo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). L’attesa del piacere è essa stessa il piacere? Direi spesso, ma non sempre. A volte è solamente attesa di qualcosa che non arriverà mai. Di questo ragionavo con un gruppo di amici, per lo più coetanei, alcuni dei quali, single da qualche tempo, mi confessavano candidamente di aver messo in sospeso alcune, in attesa di poterle condividere con l’della propria vita. E così, uno aspetta di poter fare la mitica crociera sul Nilo in viaggio di nozze. Mentre un’altra vorrebbe una casa al mare, ma da sola sarebbe troppo triste. E poi c’è chi amerebbe adottare un bambino, ma qui è la legge che lo impedisce ai single: una questione di cui avete letto qui, tante volte.