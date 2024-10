Scuole chiuse a Bologna causa maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Stop alle lezioni, per tutti, nella giornata di domani, 21 ottobre 2024. Lo rende noto palazzo D'Accursio, spiegando che in seguito all’alluvione di sabato "per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì sarà sospesa l’attività educativa e Bolognatoday.it - Scuole chiuse a Bologna causa maltempo Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Stop alle lezioni, per tutti, nella giornata di domani, 21 ottobre 2024. Lo rende noto palazzo D'Accursio, spiegando che in seguito all’alluvione di sabato "per consentire le necessarie verifiche di tutte le sedi scolastiche e garantirne la sicurezza, lunedì sarà sospesa l’attività educativa e

Scuole chiuse 21 ottobre 2024 in Emilia Romagna : ecco dove - Esonda il Savena. L’Idice è tracimato nei pressi dell’Inail sia verso destra che verso sinistra allagando sia zone di Vigorso che la parte Ovest del capoluogo. Intanto tra i primi comuni a chiude le scuole domani 21 ottobre c’è Budrio, dove rimarranno chiusi anche i nidi e il centro diurno per svolgere i sopralluoghi. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo : scuole chiuse e stop al calcio per allerta meteo - L’annuncio della FIGC Veneto: stop alle partiteNel corso degli ultimi anni, la vulnerabilità dell’Italia agli eventi estremi è aumentata esponenzialmente. Anche il mondo dello sport, quindi, si trova costretto a fare un passo indietro per evitare rischi inutili. Proprio a causa di queste condizioni meteo imprevedibili, diverse regioni italiane sono attualmente sotto allerta meteo, con scuole ... (Cityrumors.it)

Scuole chiuse per l'allerta meteo - la Lega non ci sta : "Scelta assurda" - "Ingiustificata la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado in buona parte dei comuni della Provincia di Modena". "Le previsioni davano fenomeni meteorologici. . Lo sostiene Giovanni Bertoldi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Modena e candidato alle elezioni regionali di novembre. (Modenatoday.it)