SBK | A Jerez chiude in bellezza Razgatlioglu che vince Gara 2 (Di domenica 20 ottobre 2024) Razgatlioglu, partito dalla prima fila, ha preso sin da subito il comando della Gara, seguito a breve distanza da un agguerritissimo Nicolò Bulega. La bandiera rossa a 4 giri dalla fine causata dalla rottura della Yamaha di Oettel ha anticipato la fine della Gara e i festeggiamenti per il podio. Michael van der Mark completa il podio. Quarto posto per Andrea Iannone che chiude davanti a Sam Lowes e Danilo Petrucci. “Petrux” ha raggiunto il traguardo al sesto posto, precedendo Garrett Gerloff, Andrean Locatelli, Jonathan Rea ed Axel Bassani. A punti anche Michael Ruben Rinaldi (alla sua ultima Gara in SBK), Scott Redding, Xavi Vierge (penalizzato con un long lap per il contatto nella Sprint con Iker Lecuona, assente per infortunio), Sam Lowes e Bradley Ray. Metropolitanmagazine.it - SBK | A Jerez chiude in bellezza Razgatlioglu che vince Gara 2 Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024), partito dalla prima fila, ha preso sin da subito il comando della, seguito a breve distanza da un agguerritissimo Nicolò Bulega. La bandiera rossa a 4 giri dalla fine causata dalla rottura della Yamaha di Oettel ha anticipato la fine dellae i festeggiamenti per il podio. Michael van der Mark completa il podio. Quarto posto per Andrea Iannone chedavanti a Sam Lowes e Danilo Petrucci. “Petrux” ha raggiunto il traguardo al sesto posto, precedendo Garrett Gerloff, Andrean Locatelli, Jonathan Rea ed Axel Bassani. A punti anche Michael Ruben Rinaldi (alla sua ultimain SBK), Scott Redding, Xavi Vierge (penalizzato con un long lap per il contatto nella Sprint con Iker Lecuona, assente per infortunio), Sam Lowes e Bradley Ray.

