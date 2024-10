Roma-Inter, Juric e Inzaghi tarantolati: furia con arbitro e IV Uomo, ecco perché (Di domenica 20 ottobre 2024) Ivan Juric protesta con il IV Uomo, che cerca di calmarlo insieme ai due collaboratori. Ammonito Inzaghi, che indica a Massa il punto dove avrebbe tirare fuori il cartellino Roma-Inter all’Olimpico è una partita di quelle intense, senza esclusione di colpi, godibile nonostante le reti inviolate, ma con occasioni nitide e importanti, alcune casuali, con tanto di legni colpiti. E con ben due cambi già effettuati in meno di mezz’ora, entrambi per Inzaghi che ha dovuto rinunciare sia a Calhanoglu che ad Acerbi. Ivan Juric (LaPresse) – calciomercato.itA a condire il match pure più di un episodio dubbio al limite dell’area. Uno su Kone, l’altro su Thuram. E sono proprio questi che fanno scattare i due allenatori in panchina. Il primo è Ivan Juric, davvero tarantolato, che fatica a stare fermo, si accovaccia e si rialza, non si dà pace. Calciomercato.it - Roma-Inter, Juric e Inzaghi tarantolati: furia con arbitro e IV Uomo, ecco perché Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ivanprotesta con il IV, che cerca di calmarlo insieme ai due collaboratori. Ammonito, che indica a Massa il punto dove avrebbe tirare fuori il cartellinoall’Olimpico è una partita di quelle intense, senza esclusione di colpi, godibile nonostante le reti inviolate, ma con occasioni nitide e importanti, alcune casuali, con tanto di legni colpiti. E con ben due cambi già effettuati in meno di mezz’ora, entrambi perche ha dovuto rinunciare sia a Calhanoglu che ad Acerbi. Ivan(LaPresse) – calciomercato.itA a condire il match pure più di un episodio dubbio al limite dell’area. Uno su Kone, l’altro su Thuram. E sono proprio questi che fanno scattare i due allenatori in panchina. Il primo è Ivan, davvero tarantolato, che fatica a stare fermo, si accovaccia e si rialza, non si dà pace.

