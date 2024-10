Inter-news.it - Roma-Inter 0-1, le statistiche: sfida combattuta! Una differenza

(Di domenica 20 ottobre 2024)è il posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2024-25 terminata da qualche minuto, sul risultato di 0-1. Decisivo il gol di Lautaro Martinez, cinico sotto porta. Una vittoria di misura in una partita, anche nelle. EQUILIBRIO –è terminata da qualche minuto, sul punteggio di 0-1 allo Stadio Olimpico. Un 1-0 firmato da Lautaro Martinez ha consegnato all’tre punti preziosi, mantenendola in corsa per la vetta della Serie A. Nonostante il punteggio finale, i dati della partita raccontano di un incontro equilibrato, dove entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni ma con esiti diversi. Il possesso palla è stato leggermente a favore della, che ha gestito il 55% del tempo di gioco, mentre l’si è fermata al 45%. Sul fronte dei tiri, laha tentato di più con 14 conclusioni totali rispetto agli 11 tiri dell’