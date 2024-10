Spazionapoli.it - “Quel solito giochino”, Alvino alza la voce poi stuzzica due giornalisti

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tante polemiche per il rigore concesso al Napoli, interviene anche Carlo: il giornalista napoletanodue colleghi Il rigore in Empoli-Napoli ha scatenato polemiche. Il contatto tra Anjorin e Politano è stato giudicato subito falloso dal direttore di gara Abisso, mentre al VAR hanno visto e rivisto le immagini. Dopo un check, hanno valutato corretta la decisione dell’arbitro e hanno lasciato battere il rigore a Kvaratskhelia, trasformato con grande freddezza e lucidità .tipo di contatto tra il difensore dell’Empoli e l’attaccante del Napoli, però, ha suscitato dubbi e perplessità tra alcuni, tifosi ed esperti del settore. Qualcuno lo definisce rigorino; qualcun altro pensa che non ci fosse minimamente.