Probabili formazioni San Gallo-Fiorentina, Conference League 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di San Gallo-Fiorentina, match valevole per la seconda giornata della UEFA Conference League 2024/2025. La compagine viola è partita con il piede giusto in questa sua avventura continentale, superando 2-0 The New Saints e adesso vuole consolidare la propria posizione in classifica conquistando altri tre punti. La squadra svizzera, dal suo canto, vuole provare a riscattare la pesantissima sconfitta subita all'esordio con il Cercle Brugge. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Enrico Maassen e Raffaele Palladino. San Gallo-Fiorentina, Probabili formazioni SAN Gallo (4-3-1-2): Ati; Faber, Diaby, Vallci, Okoroji; Gortler, Quintillà, Witzig; Toma; Guebbels, Akolo. Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Sottil; Beltran.

