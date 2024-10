Papa Francesco: il ruolo dello sport nella crescita umana e nella coesione sociale (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Papa Francesco ha recentemente condiviso un messaggio significativo in occasione del centenario del Corriere dello sport-Stadio, sottolineando l’importanza fondamentale dello sport nella promozione di valori umani autentici e nella costruzione di una società coesa. Questo messaggio, denso di significato e riflessione, offre uno spunto di analisi su come lo sport possa fungere da catalizzatore per il cambiamento sociale e morale, aiutando a superare le barriere di razza, classe sociale e religione. Lo sport come strumento di educazione e crescita Nel suo messaggio, Papa Francesco mette in evidenza come lo sport non debba essere solo un’attività ricreativa, ma un’importante opportunità per educare le nuove generazioni ai valori fondamentali della solidarietà , della lealtà e del rispetto reciproco. Gaeta.it - Papa Francesco: il ruolo dello sport nella crescita umana e nella coesione sociale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha recentemente condiviso un messaggio significativo in occasione del centenario del Corriere-Stadio, sottolineando l’importanza fondamentalepromozione di valori umani autentici ecostruzione di una società coesa. Questo messaggio, denso di significato e riflessione, offre uno spunto di analisi su come lopossa fungere da catalizzatore per il cambiamentoe morale, aiutando a superare le barriere di razza, classee religione. Locome strumento di educazione eNel suo messaggio,mette in evidenza come lonon debba essere solo un’attività ricreativa, ma un’importante opportunità per educare le nuove generazioni ai valori fondamentali della solidarietà , della lealtà e del rispetto reciproco.

