Pallamano femminile le convocate dell’Italia per il primo turno delle qualificazioni ai Mondiali

(Di domenica 20 ottobre 2024) La Nazionale italiana disi appresta ad iniziare il proprio cammino verso i2025, che si disputeranno dal 27 novembre al 14 dicembre in Germania e nei Paesi Bassi: le azzurre avranno il vantaggio del fattore campo neldi qualificazione. Dal 25 al 27 ottobre, infatti, a Chieti si giocherà il Gruppo 4, nel quale sono inserite, oltre all’Italia, Bulgaria e Lussemburgo: la formula è quella del girone all’italiana con partite di sola andata. Soltanto la vincitrice del raggruppamento avrà accesso alla seconda fase. Esordio sulla panchina azzurra per il direttore tecnico Alfredo Rodriguez Alvarez, che ha diramato l’elenco, comprendente 21 atlete: ci sono il capitano Ilaria Dalla Costa ed il portiere Francesca Luchin, ma si registrano anche i ritorni in azzurro di Irene Fanton, Angela Cappellaro e Giada Babbo.