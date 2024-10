No Messi no sponsor (come Maradona nel 94): Infantino annuncia l’Inter Miami al Mondiale per club (Di domenica 20 ottobre 2024) No Messi no sponsor, Infantino lo ha capito e ha invitato l’Inter Miami al Mondiale per club Messi e l’Inter Miami saranno presenti al nuovo Mondiale per club che si svolgerà quest’estate negli Stati Uniti. Il Mondiale per club fatica a decollare. Non si trovano sponsor, non si trovano tv disposte a pagare per i diritti. È accaduto quel che accadde già per Usa 94. Gli Stati Uniti ragionano in base ai divi. Ai personaggi. C’è Messi? C’è Maradona? Allora Diego fu recuperato in fretta e furia (e poi tradito dalla Fifa). Ora Infantino ha capito che con Messi sarà più facile convincere gli sponsor e i network a investire sull’evento. E così Infantino, presente al Chase Stadium, dove l’Inter Miami ha sconfitto il New England per 6-2, ha annunciato che ci saranno anche loro al Mondiale per club previsto per la prossima estate. Ilnapolista.it - No Messi no sponsor (come Maradona nel 94): Infantino annuncia l’Inter Miami al Mondiale per club Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nonolo ha capito e ha invitatoalpersaranno presenti al nuovoperche si svolgerà quest’estate negli Stati Uniti. Ilperfatica a decollare. Non si trovano, non si trovano tv disposte a pagare per i diritti. È accaduto quel che accadde già per Usa 94. Gli Stati Uniti ragionano in base ai divi. Ai personaggi. C’è? C’è? Allora Diego fu recuperato in fretta e furia (e poi tradito dalla Fifa). Oraha capito che consarà più facile convincere glie i network a investire sull’evento. E così, presente al Chase Stadium, doveha sconfitto il New England per 6-2, hato che ci saranno anche loro alperprevisto per la prossima estate.

