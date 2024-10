Motta fonda un’etichetta indipendente per un viaggio nel suo repertorio | Finalmente faccio quello che mi pare – L’intervista

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) «La scelta è sempre nelle mani di un artista» e la scelta dioggi è ripartire dalla Sona Records, la sua etichetta. Non per sentirsi più libero di quanto non lo fosse prima, non per divincolarsi dalla morsa di un mostro di major, anzi, ci tiene a specificare con Open: «Non penso che dobbiamo vedere le major o le indipendenti grosse come quelle che trasformano in male la carriera di un artista, io non voglio fare nessun tipo di guerra. Sugar ha lavorato benissimo, è riuscita a difendermi e a far ascoltare la mia musica a più persone possibile». Se però la direzione è quella intrapresa con Suona! Vol.1 – un progetto in cui grazie al riarrangiamento di brani del suoda solista e con i Criminal Jokers attraverso un approccio decisamente più artigianale e più suonato – , si invita anche l’ascoltatore a un approccio diverso, quasi da esibizione live.