Oasport.it - MotoGP, Franco Morbidelli: “Tanti spunti positivi, l’unico difetto è non riuscire a stare con i primi a lungo”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)chiude in sesta posizione il Gran Premio d’Australia a Phillip Island e conferma i buoni piazzamenti delle ultime gare: una buona partenza, una buona gestione nell’ultima parte e ancora segnali di crescita in vista degli ultimi appuntamenti della stagione. Questa la sua analisi a Sky Sport: “Sono partito bene e visto che ero lì davanti ho provato acon il gruppo deie a giocarmela. Percon loro ho consumato un po’ troppo le gomme e ho fatto fatica da metà alla fine. Faccio un po’ troppa fatica acon iin questo momento, mentre i migliori continuano a spingere”. Prosegue: “Comunque il weekend è positivo, abbiamo migliorato di giorno in giorno e la posizione finale è soddisfacente. Ci sono un sacco dida questo fine settimana”.