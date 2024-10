MotoGP Australia, Marquez cala lo show e batte Martin. Terzo posto per Bagnaia (Di domenica 20 ottobre 2024) Gara in salita per lo spagnolo Gresini Ducati, che parte male ma sfodera un forcing devastante e torna in testa a suon di sorpassi: prima si sbarazza di Bagnaia, poi nel testa a testa finale ha la meglio sul connazionale Ilgiornale.it - MotoGP Australia, Marquez cala lo show e batte Martin. Terzo posto per Bagnaia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Gara in salita per lo spagnolo Gresini Ducati, che parte male ma sfodera un forcing devastante e torna in testa a suon di sorpassi: prima si sbarazza di, poi nel testa a testa finale ha la meglio sul connazionale

