Morto Adamo Dionisi, una malattia si è portata via l'attore di "Suburra" (Di domenica 20 ottobre 2024) Adamo Dionisi, noto per aver presto il volto al boss Manfredi Anacleti nella serie "Suburra" è Morto all'età di 59

Cinema - morto a 59 anni Adamo Dionisi : recitò in ‘Suburra’ - Lo guardo, mi guarda con questa faccia qua. È morto a 59 anni Adamo Dionisi. Nel 2018 prende parte al fortunato film Dogman di Matteo Garrone e nel 2023 è in Enea di Pietro Castellitto. Dionisi attore, sceneggiatore ed ex capo ultra della Lazio, si è spento a causa di una malattia. Tanti i messaggi di cordoglio sui social tra cui quello del regista Francesco Bruni che ricorda Dionisi con un ... (Lapresse.it)

Morto l’attore Adamo Dionisi - aveva 59 anni - Il decesso è avvenuto a causa di una malattia, da poco scoperta, che nell’ultimo mese lo aveva allontanato dal set. Aveva 59 anni. Adamo Dionisi (Getty Images). La notorietà era arrivata nel 2015 con l’interpretazione del boss Manfredi Anacleti, uno degli antagonisti principali del film Suburra. Articolo completo: Morto l’attore Adamo Dionisi, aveva 59 anni dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

È morto Adamo Dionisi - attore cult di "Suburra" : la sua storia - dal carcere al cinema - Adamo Dionisi, noto attore romano, è scomparso all'età di 59 anni. Celebre per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie televisiva Suburra, Dionisi era malato da tempo. Prima di intraprendere la carriera d'attore, aveva avuto un passato come capo ultrà della Curva della... (Today.it)