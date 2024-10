Mondiali di acconciatura, Filippo Gioia trascina Giugliano sul podio (Di domenica 20 ottobre 2024) Giugliano. Giugliano rappresentata a Parigi ai Mondiali di acconciatura non sfigura e si piazza in terza posizione nella categoria a squadre. In pedana l’hair stylist giuglianese Filippo Gioia, sostenuto dall’Anam e considerato maestro e mentore di molti “barbieri” della terza città della Campania e assi nella formazione a nord di Napoli, ha portato in alto L'articolo Mondiali di acconciatura, Filippo Gioia trascina Giugliano sul podio Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Mondiali di acconciatura, Filippo Gioia trascina Giugliano sul podio Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024)rappresentata a Parigi aidinon sfigura e si piazza in terza posizione nella categoria a squadre. In pedana l’hair stylist giuglianese, sostenuto dall’Anam e considerato maestro e mentore di molti “barbieri” della terza città della Campania e assi nella formazione a nord di Napoli, ha portato in alto L'articolodisulTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Mondiali di acconciatura a Parigi - l’hairstylist Michele Iavarone vince il premio OMC Hairworld “World Cup” 2024 - Torna a Napoli vincitore l’hairstylist Michele lavarone di San Pietro a Patierno che ha vinto, insieme al suo team, il prestigioso premio OMC Hairworld “World Cup” 2024 nella categoria “Gente Fashion Cup 2024 Team World Champion”. Mondiali di acconciatura a Parigi, l’hairstylist Michele Iavarone vince il premio OMC Hairworld “World Cup” 2024 La competizione si […] L'articolo Mondiali di ... (Teleclubitalia.it)

Mondiali di acconciatura a Parigi - Giugliano in pedana con l’hair stylist Filippo Gioia - . Una storia importante e vincente di formazione e imprenditoria quella dell’hair stylist giuglianese Filippo Gioia che, non a caso, in molti in città definiscono “maestro”. Direttore tecnico dell’Accademia Campana, che sforna talenti ogni anno in tutta l’area nord, ideatore del marchio Echo’, riferimento per la categoria nel territorio, Gioia, sostenuto dall’Anam, metterà a disposizione ... (Teleclubitalia.it)