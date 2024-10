Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono avanti i 'no' nel conteggio parziale dei voti del referendum non vincolante che si è tenuto oggi in Moldova sull'inclusione nella Costituzione dell'obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate, il 'no' è al 56% ed il 'sì' al 44%. Se L'articolo Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sonoi 'no' nel conteggio parziale dei voti delnon vincolante che si è tenuto oggi insull'inclusione nella Costituzione dell'obiettivo dell'all'Unione Europea. Secondo ipubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate, il 'no' è al 56% ed il 'sì' al 44%. Se L'articolosuUe:proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Moldova : avanzano i “no” al referendum sull’adesione all’unione europea - Elezioni presidenziali: Maia Sandu in vantaggio La situazione politica in Moldova è ulteriormente complicata dagli sviluppi nelle elezioni presidenziali. Molti analisti suggeriscono che il risultato finale potrebbe rispecchiare opinioni diverse nelle aree urbane rispetto a quelle rurali, con Chisinau che gioca un ruolo cruciale nel bilancio finale. (Gaeta.it)

