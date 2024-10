Zonawrestling.net - MLP: Scontro inedito tra Bully Ray e Jinder Mahal con l’ex WWE Champion KO a causa di un attesa interferenza

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo l’ultima parentesi in TNA vissuta un anno fa,Ray riabbraccia nuovamente Scott D’Amore unendosi alla sua Maple Leaf Pro Wrestling. Proprio la scorsa notte il due volte TNA Worldha affrontato in un Table matchcampione del mondo WWE,, oggi chiamato Raj Dhesi, non ne è uscito al meglio adell’aiuto di QT Marshall in favore di. Quest’ultimo ha infatti scambiato il corpo di Ray posizionato su un tavolo distrutto, con quello di Raj disteso sul ring fino a poco prima, ovviamente con l’arbitro ignaro di tutto questo come ben visibile qui sotto. Due to @QTMarshall switching up @ray5150's body with @RajTheMaharaja's,Ray is victorious in this tables match.#MLPWrestlingWatch Forged In Excellence NOW on @FiteTV: pic.twitter.