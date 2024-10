Milan Futuro e Juventus Next Gen crollano ancora: il rischio Serie D è concreto (Di domenica 20 ottobre 2024) crollano ancora Milan Futuro e Juventus Next Gen, e ora la classifica comincia davvero a farsi molto preoccupante. Hanno generato grande scalpore le due sconfitte interne, con i rossoneri che hanno perso in casa contro il fanalino di coda Legnago, subendo tre gol in pochissimi minuti per l’1-3 finale, mentre i bianconeri hanno ceduto contro l’Avellino con uno 0-3 senza appello. Sembra sparito l’entusiasmo del nuovo progetto del Milan per far crescere i giovani, al debutto in Serie C, ma fa rumore anche la situazione dei bianconeri, una realtà ormai consolidata tanto da essere reduce dal sesto posto della scorsa stagione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Gen, e ora la classifica comincia davvero a farsi molto preoccupante. Hanno generato grande scalpore le due sconfitte interne, con i rossoneri che hanno perso in casa contro il fanalino di coda Legnago, subendo tre gol in pochissimi minuti per l’1-3 finale, mentre i bianconeri hanno ceduto contro l’Avellino con uno 0-3 senza appello. Sembra sparito l’entusiasmo del nuovo progetto delper far crescere i giovani, al debutto inC, ma fa rumore anche la situazione dei bianconeri, una realtà ormai consolidata tanto da essere reduce dal sesto posto della scorsa stagione.

