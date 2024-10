Messina, mezzo della Forestale cade in una scarpata, morto un operaio: stava per andare in pensione (Di domenica 20 ottobre 2024) La vittima è Sebastiano Campana Calà, 61 anni, operaio del gruppo 151 dell’antincendio che tra pochi mesi sarebbe andato in pensione. Feriti due colleghi. Fanpage.it - Messina, mezzo della Forestale cade in una scarpata, morto un operaio: stava per andare in pensione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La vittima è Sebastiano Campana Calà, 61 anni,del gruppo 151 dell’antincendio che tra pochi mesi sarebbe andato in. Feriti due colleghi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente mortale sul lavoro - insorgono i sindacati : "A 66 anni un operaio edile dovrebbe già essere in pensione" - Ancora un poco di sforzo, su e giù per le impalcature, e avrebbe potuto finalmente godere della pensione. Giorni sereni, meritati, con la propria famiglia che non ci saranno più. Ancora una volta il salernitano piange per una morte avvenuta sul lavoro. Dopo una notte in ospedale, in condizioni... (Salernotoday.it)