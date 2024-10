Matteo Marzotto protagonista a Roma del talk The Ethical Economy per un’economia umanocentrica

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Il prossimo 22 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Open Space del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) a, si terrà ilThe. L’umanità è il valore di ogni impresa, un evento che vedrà(nella foto), imprenditore e Civil Servant. L’incontro sarà un’occasione per riflettere suumano-centrica, basata su conoscenza, innovazione e responsabilità sociale.per l’uomo In un contesto di crisi geopolitiche e trasformazioni tecnologiche, l’incontro si propone di ridefinire il concetto di economia mettendo al centro l’uomo, non solo come consumatore, ma come costruttore di valore. Durante ildiscuterà di come l’impresa possa essere non solo una macchina per il profitto, ma anche un mezzo per migliorare la vita delle persone.