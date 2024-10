Maltempo in Emilia-Romagna, individuato il corpo della persona dispersa nel Bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca, in provincia di Bologna, dopo che durante la notte l’auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena causata dal Maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna Lapresse.it - Maltempo in Emilia-Romagna, individuato il corpo della persona dispersa nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È statodall’elicottero dei vigili del fuoco ilsenza vitaa Botteghino di Zocca, in provincia di Bologna, dopo che durante la notte l’auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena causata dalche sta colpendo l’

Individuato il corpo senza vita del disperso nel Bolognese - Lo rendono noto i vigili del fuoco. . È stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese), dopo che nella notte l'auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. Sono in corso le operazioni di recupero. (Quotidiano.net)

