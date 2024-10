Maltempo e cambiamenti climatici, il sindaco Salvetti: "Allerte da non sottovalutare. Stop a polemiche spicciole, serve massima prudenza" (Di domenica 20 ottobre 2024) Maltempo, trasformazioni climatiche, eventi spesso imprevedibili e che mutano nel giro di poche ore. È sempre più complicato prevedere ed affrontare situazioni di criticità legate al meteo che, spesso, comportano Allerte diramate dalla protezione civile regionale talvolta oggetto di critica Livornotoday.it - Maltempo e cambiamenti climatici, il sindaco Salvetti: "Allerte da non sottovalutare. Stop a polemiche spicciole, serve massima prudenza" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024), trasformazioni climatiche, eventi spesso imprevedibili e che mutano nel giro di poche ore. È sempre più complicato prevedere ed affrontare situazioni di criticità legate al meteo che, spesso, comportanodiramate dalla protezione civile regionale talvolta oggetto di critica

