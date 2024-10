Maltempo a Bologna, ora la sinistra finisce sotto accusa (Di domenica 20 ottobre 2024) A Bologna, 500 persone evacuate e 3.000 senza elettricità. Il sindaco dem Lepore nel mirino delle opposizioni per scelte sulla prevenzione, come il progetto sul fiume Reno Ilgiornale.it - Maltempo a Bologna, ora la sinistra finisce sotto accusa Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A, 500 persone evacuate e 3.000 senza elettricità. Il sindaco dem Lepore nel mirino delle opposizioni per scelte sulla prevenzione, come il progetto sul fiume Reno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Interventi di emergenza della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a Bologna dopo il maltempo - Questi interventi cooperativi non solo forniscono supporto immediato sul campo ma contribuiscono anche a rafforzare la preparazione e la risposta complessive del sistema di Protezione civile in Italia. La presenza di squadre di soccorso provenienti da altre regioni, come Piemonte e Trentino, dimostra l’importanza della rete di solidarietà attiva in momenti di crisi. (Gaeta.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - i danni degli allagamenti a Bologna - L’esondazione dei fiumi nella regione è proseguita nella notte e l’alluvione si è estesa dall’area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. A Modena chiusi i ponti e alcune strade della città. . I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di una persona dispersa da ieri a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese): l’auto su cui ... (Lapresse.it)

Emergenza maltempo a Bologna : strade allagate e disagi per la popolazione - Molti cittadini si sono attivati per segnalare situazioni pericolose e per monitorare le condizioni delle strade, contribuendo così alla sicurezza collettiva. Molti abitanti di Bologna auspicano che la crisi possa fungere da catalizzatore per una maggiore attenzione da parte delle istituzioni riguardo alla difesa e alla gestione delle risorse idriche. (Gaeta.it)