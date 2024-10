LIVE – F1, GP Stati Uniti Austin 2024: la gara in DIRETTA (Di domenica 20 ottobre 2024) La DIRETTA testuale della gara del Gran Premio degli Stati Uniti. La F1 fa tappa ad Austin dove, sul circuito del COTA, va in scena il diciannovesimo appuntamento del calendario 2024. Il paddock torna in azione dopo tre settimane di stop e lo fa con il format sprint, presente in sei dei ventiquattro round della stagione corrente. Team e piloti hanno dunque dovuto affrontare una ‘mini-gara’ anche sabato, oltre che due sessioni di qualifiche. Il bottino di punti più ambito viene messo in palio dalla gara della domenica, il tradizionale Gran Premio. L’appuntamento è per le 21:00 italiane di domenica 20 ottobre. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Latestuale delladel Gran Premio degli. La F1 fa tappa addove, sul circuito del COTA, va in scena il diciannovesimo appuntamento del calendario. Il paddock torna in azione dopo tre settimane di stop e lo fa con il format sprint, presente in sei dei ventiquattro round della stagione corrente. Team e piloti hanno dunque dovuto affrontare una ‘mini-’ anche sabato, oltre che due sessioni di qualifiche. Il bottino di punti più ambito viene messo in palio dalladella domenica, il tradizionale Gran Premio. L’appuntamento è per le 21:00 italiane di domenica 20 ottobre. Sportface.

F1 - gara GP Stati Uniti Austin oggi in tv : orari - programma e come seguirla in diretta - Il circuito texano del COTA, ad Austin, diventa palcoscenico del diciannovesimo appuntamento del calendario 2024. In alternativa Sportface. I cinque semafori sul rettilineo si spegneranno alle 21:00 italiane, dando inizio ad una corsa lunga 56 giri. L’evento sarà disponibile in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, accessibili previo abbonamento. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Leclerc : “Abbiamo massimizzato - non ce n’era di più” - . “Nella sprint race ero contento della macchina, abbiamo cambiato poco nel setup. Non credo ce ne fosse di più“. The post F1 GP Stati Uniti, Leclerc: “Abbiamo massimizzato, non ce n’era di più” appeared first on SportFace. Così ai microfoni di Sky Sport Charles Leclerc, quarto al termine delle qualifiche del GP degli Stati Uniti in scena sul circuito di Austin. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Vasseur : “Lotta tra Sainz e Leclerc? Non voglio congelare le cose - lavorano bene” - “Avere due vetture davanti è sempre un vantaggio, ma questo weekend non è semplice, è una pista irregolare. Oggi abbiamo gestito bene e siamo stati costanti, ma domani servirà prestare attenzione. Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ai microfoni di Sky, al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. (Sportface.it)