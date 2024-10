Lecce-Fiorentina 0-6 Calcio serie A (Di domenica 20 ottobre 2024) Due doppiette, altre due reti di giocatori non proprio goleador. Ha aiutato la superiorità numerica, questo sì, data l’espulsione di un giocatore giallorosso ma sei gol in trasferta fanno pensare alla Fiorentina come ad una cooperativa del gol. Al contrario per il Lecce è una sconfitta perfino storica per le sue dimensioni e fa della formazione salentina quella con il peggiore attacco e la peggiore difesa della serie A. L'articolo Lecce-Fiorentina 0-6 <small class="subtitle">Calcio serie A</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Lecce-Fiorentina 0-6 Calcio serie A Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Due doppiette, altre due reti di giocatori non proprio goleador. Ha aiutato la superiorità numerica, questo sì, data l’espulsione di un giocatore giallorosso ma sei gol in trasferta fanno pensare allacome ad una cooperativa del gol. Al contrario per ilè una sconfitta perfino storica per le sue dimensioni e fa della formazione salentina quella con il peggiore attacco e la peggiore difesa dellaA. L'articolo0-6 A proviene da Noi Notizie..

Lecce-Fiorentina 0-6 : il tabellino - Lecce-Fiorentina 0-6 (primo tempo 0-3) Marcatori: 20` Cataldi, 34` Colpani, 45` Cataldi, 54` Colpani, 61` Beltran, 72` Parisi Assist: 20`... (Calciomercato.com)

