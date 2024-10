"La rosa della vendetta", stasera in tv: le anticipazioni del 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Leggiamo la trama della nuova puntata de "La rosa della vendetta", la serie turca in onda oggi, domenica 20 ottobre 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il concitato intreccio culmina in un (falso) rapimento e nell'unione tra Deva e Gülcemal, novelli sposi. La rosa della vendetta Europa.today.it - "La rosa della vendetta", stasera in tv: le anticipazioni del 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Leggiamo la tramanuova puntata de "La", la serie turca in onda oggi, domenica 20, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il concitato intreccio culmina in un (falso) rapimento e nell'unione tra Deva e Gülcemal, novelli sposi. La

Ottobre rosa - Synlab promuove una giornata di consulenze gratuite dedicate alla prevenzione del tumore al seno - . . In occasione dell’Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione tutta al femminile, SYNLAB Toscana organizza e promuove una giornata di consulenze gratuite.  Un open day dedicato a tutte le donne per sensibilizzarle sull’importanza di effettuare controlli periodici per prevenire il tumore al seno. (Firenzetoday.it)

Firenze in rosa per il Pink October : dal 20 ottobre visite gratuite e iniziative - Il David di Michelangelo sarà inoltre illuminato e per una notte risplenderà di rosa. Questi, in dettaglio tutti gli appuntamenti in programma. Foto di Mauro Sanimaurino. A partire dalle 16 si svolgerà un incontro di approfondimento sulla prevenzione del tumore al seno con professionisti del settore. (Lanazione.it)

Mediaset ha a cuore il futuro : da domenica 20 ottobre la torre Mediaset si tinge di rosa -  E' il modo più visibile - per chi percorre strade e tangenziali del Nord-Est di Milano - con cui da domenica 20 ottobre Mediaset aderisce al “Mese internazionale per la prevenzione contro il tumore al seno”. Il carcinoma della mammella è il tumore femminile più diffuso in Italia e la prevenzione, assieme ai progressi ottenuti nella ricerca, hanno un ruolo essenziale nella riduzione della ... (Liberoquotidiano.it)