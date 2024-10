Imprese abruzzesi, Cna: "Primo semestre negativo, 238 imprese in meno" (Di domenica 20 ottobre 2024) Si registra una flessione generalizzata degli inpieghi vivi per le imprese nel Primo semestre 2024, secondo il report elaborato dal dottor Aldo Ronci per conto di Cna, dal titolo "Il credito bancario in Abruzzo".Il report, si legge in una nota, elaborando i dati della Banca d’Italia, sui Ilpescara.it - Imprese abruzzesi, Cna: "Primo semestre negativo, 238 imprese in meno" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si registra una flessione generalizzata degli inpieghi vivi per lenel2024, secondo il report elaborato dal dottor Aldo Ronci per conto di Cna, dal titolo "Il credito bancario in Abruzzo".Il report, si legge in una nota, elaborando i dati della Banca d’Italia, sui

