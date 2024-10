Il trapper Traffik condannato per maltrattamenti in cella verso Jordan Jeffrey Baby, morto suicida in carcere (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tribunale di Pavia ha condannato il trapper Traffik per vessazioni ripetute nei confronti del compagno di cella Jordan "Jeffrey Baby" Tinti, il rapper di Bernareggio morto suicida nel carcere di Torre del Gallo il 12 marzo 2024. Fanpage.it - Il trapper Traffik condannato per maltrattamenti in cella verso Jordan Jeffrey Baby, morto suicida in carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il tribunale di Pavia hailper vessazioni ripetute nei confronti del compagno di" Tinti, il rapper di Bernareggioneldi Torre del Gallo il 12 marzo 2024.

