I 10 manager più pagati in Italia | classifica dei paperoni di Piazza Affari

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ladeipiùd’incorona il portoghese Carlos Tavares, il ceo di Stellantis da mesi nell’occhio del ciclone per l’andamento delle vendite e per le travagliate sorti degli stabilimentini. Lo stipendio di Tavares nel 2023 si è assestato su quota 23.470.233 fra fisso, bonus, incentivi e benefit vari. D’altra parte, “lo stipendio annuale di Carlos Tavares vale il salario di 1.000 lavoratori di Mirafiori”, commentò a suo tempo Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil, in occasione dell’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti di Stellantis della remunerazione dell’amministratore delegato. Ma Tavares è in buona compagnia. Il Sole 24 Ore ha proposto la consuetadei 50piùd’. Di seguito un estratto che riguarda i primi 10.