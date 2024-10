Oasport.it - Hockey ghiaccio: colpo del Gherdeina in Alps League. Bene l’Unterland

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un sabato ricco di impegni per le squadre italiane quello conclusosi quest’oggi nel Campionato2024-2025 disue terminato con un bilancio di due vittorie e due sconfitte. A sorridere più di tutte è certamente, artefice di un davvero importante successo in esterna ai danni del Salzburg II, domato in trasferta per 5-7. Il trionfo ha consentito alla squadra altoatesina di salire a quota 14 punti in classifica, validi per il quarto posto provvisorio. Moltoanche, vincitore in casa del Bregenzerwald per 2-3. Cade invece Vipiteno, il quale ha dovuto cedere il passo tra le mura amiche allo Zeller Eisbaren per 1-3. Disputa complicatissima infine per Merano, che niente ha potuto per fermare Kitzbuhel, corsaro in Alto Adige per 2-5. L’tornerà domani, domenica 20 ottobre