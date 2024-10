“Ho un cancro terminale”. Sport sotto choc, l’annuncio del campione olimpico: ha solo 48 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) Il sei volte campione olimpico di ciclismo su pista, Sir Chris Hoy, ha annunciato che il suo cancro è terminale, suscitando un’ondata di emozione nel mondo Sportivo e oltre. L’atleta, 48 anni, originario di Edimburgo, ha rivelato in un’intervista al ‘Sunday Times’ che i medici gli hanno diagnosticato un tumore alla prostata metastatizzato, dandogli una prognosi di vita tra i due e i quattro anni. Una diagnosi difficile e il coraggio di Hoy Hoy ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi lo scorso febbraio, dopo aver inizialmente attribuito un dolore alla spalla agli sforzi fisici in palestra. Tuttavia, ulteriori esami hanno rivelato che il tumore si era diffuso a diverse parti del corpo, tra cui spalla, bacino, colonna vertebrale e costole. Thesocialpost.it - “Ho un cancro terminale”. Sport sotto choc, l’annuncio del campione olimpico: ha solo 48 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il sei voltedi ciclismo su pista, Sir Chris Hoy, ha annunciato che il suo, suscitando un’ondata di emozione nel mondoivo e oltre. L’atleta, 48, originario di Edimburgo, ha rivelato in un’intervista al ‘Sunday Times’ che i medici gli hanno diagnosticato un tumore alla prostata metastatizzato, dandogli una prognosi di vita tra i due e i quattro. Una diagnosi difficile e il coraggio di Hoy Hoy ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi lo scorso febbraio, dopo aver inizialmente attribuito un dolore alla spalla agli sforzi fisici in palestra. Tuttavia, ulteriori esami hanno rivelato che il tumore si era diffuso a diverse parti del corpo, tra cui spalla, bacino, colonna vertebrale e costole.

Ciclismo - l’annuncio di Chris Hoy : “Ho un cancro terminale - mi restano dai 2 ai 4 anni di vita” - The post Ciclismo, l’annuncio di Chris Hoy: “Ho un cancro terminale, mi restano dai 2 ai 4 anni di vita” appeared first on SportFace. Si tratta di apprezzare la vita e trovare la gioia” ha dichiarato il campione britannico, che ha ricevuto messaggi di solidarietà da parte di tutto il mondo dello sport. (Sportface.it)

“Il mio cancro è terminale - sto imparando come morirò” : l’annuncio choc di Chris Hoy - stella del ciclismo e sei volte oro olimpico - Una battaglia che sta combattendo tutta la famiglia Hoy: la moglie Sarra è infatti affetta da sclerosi multipla. La sua forza mentale emerge chiaramente dall’intervista al Sunday Times: “Siamo tutti nati e tutti moriamo e questa è solo una parte della vita. Dopo il ritiro dalle competizioni nel 2013, Hoy si è dedicato a varie attività, tra cui il motorsport e la promozione dello sport per i ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Ho un cancro terminale”. Sport sotto choc - l’annuncio del campione olimpico : ha solo 48 anni - Hoy ha vinto sei medaglie d’oro olimpiche e una d’argento, partecipando a tre edizioni dei Giochi Olimpici (Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012). Dolore liquidato inizialmente come un infortunio causato dagli sforzi in palestra. Dopo il ritiro, Hoy ha continuato a essere attivo nel mondo dello sport, partecipando a eventi e promuovendo il ciclismo. (Caffeinamagazine.it)