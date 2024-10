Grande Fratello, Javier cerca spiegazioni: il confronto con due gieffine (Di domenica 20 ottobre 2024) Grande Fratello, Javier, Amanda e Mariavittoria: il chiarimento sull’allontanamento. Il gieffino cerca spiegazioni Grande Fratello, è tempo di chiarimenti e spiegazioni all’interno della Casa più spiata d’Italia. Javier Martinez ha notato un distacco da parte di Amanda e Mariavittoria e a tal proposito il pallavolista ha deciso di affrontare un inedito confronto con le due inquiline. Leggi anche–> Basciano: “Ho avuto la depressione”. Poi svela del rapporto oggi con Sophie Codegoni Il confronto tra i tre concorrenti Mariavittoria e Amanda in un primo momento negano palesemente di essersi allontanate. Mariavittoria dichiara: “Prima vedevo più occhi per Lorenzo”, “Io ho sempre avuto fiducia nella sua confusione” afferma Javier. Mariviattoria continua: “Io ti vedo più pensieroso adesso che prima”. 361magazine.com - Grande Fratello, Javier cerca spiegazioni: il confronto con due gieffine Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 20 ottobre 2024), Amanda e Mariavittoria: il chiarimento sull’allontanamento. Il gieffino, è tempo di chiarimenti eall’interno della Casa più spiata d’Italia.Martinez ha notato un distacco da parte di Amanda e Mariavittoria e a tal proposito il pallavolista ha deciso di affrontare un ineditocon le due inquiline. Leggi anche–> Basciano: “Ho avuto la depressione”. Poi svela del rapporto oggi con Sophie Codegoni Iltra i tre concorrenti Mariavittoria e Amanda in un primo momento negano palesemente di essersi allontanate. Mariavittoria dichiara: “Prima vedevo più occhi per Lorenzo”, “Io ho sempre avuto fiducia nella sua confusione” afferma. Mariviattoria continua: “Io ti vedo più pensieroso adesso che prima”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Javier stuzzica Shaila : le nuove confessioni - Lo sai che vinco”. Io sono fatta così. . Javier esclama: “Mi piace come stiamo vivendo questa cosa. Pensa alle cose belle”. A chi resiste di più. Leggi anche Grande Fratello, Lorenzo non ci sta: “Non posso parlare con te. Grande Fratello, il massaggio di Javier per Shaila: e le nuove confessioni tra i due gieffini Grande Fratello, nella Casa più spiata d’Italia anche in questa edizione non ... (361magazine.com)

“Gli ho messo le mani lì”. Grande Fratello - confidenze intime di Shaila su Javier : “Sono uscita matta” - “Che figura di m***”. La prima ad arrivare al contatto fisico è stata proprio Shaila Gatta. La ballerina ha infatti confessato: “Sai cosa mi piace di Javier? Che è riservato. twitter. Javier beccato dalla telecamera del Grande Fratello. Insomma sarebbe stata proprio l’ex velina a saggiare le ‘doti’ mascoline del bell’atleta di Cordoba. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Shaila Gatta parla delle "dimensioni" di Javier Martinez : "Sono uscita matta - non ne avete idea" - Al Grande Fratello, l'ex velina si lascia andare a confidenze davvero intime sul bel pallavolista argentina. (Comingsoon.it)